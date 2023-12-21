Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Первую строчку занимает команда Аргентины

ТАСС, 21 декабря. Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ФИФА.

Российская команда не проводила матчей с ноября. В том месяце сборная России провела товарищескую игру с командой Кубы 20 ноября в Волгограде. Российские футболисты одержали победу со счетом 8:0.

Лидерство в рейтинге сохранила сборная Аргентины. Второе место занимает команда Франции, третье - сборная Англии.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.