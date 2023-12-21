Степанова и Букин считают, что в танцах не нужно создавать искусственную конкуренцию

Спортсмены на чемпионате России получили 86,90 балла за ритм-танец

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин довольны своим катанием на чемпионате России, но к оценкам у них остались вопросы, фигуристы против создания искусственной конкуренции. Об этом они рассказали журналистам после проката ритм-танца.

Степанова и Букин получили за прокат 86,90 балла.

"Впечатление смазанное - прокатали лучше, а оценки получили меньше, чем на предыдущих стартах, - рассказал Букин. - Интересно было бы услышать конкретные ошибки. По моему опыту могу сказать, что чемпионат России - это отправная точка, ты можешь получать баллы "не очень" на предыдущих соревнованиях, но к этому старту все хорошо готовы, готовы биться. Не хочется искусственной конкуренции, хочется - как есть, и дальше с этим багажом знаний идти на тренировки и в триста раз лучше работать".

Степанова солидарна с мнением партнера. "Говорили, что недостаточно конкуренции в России. Видимо, создаем ее таким образом. Мы помним, как раньше первыми шли Синицина и Кацалапов, потом мы, потом шла борьба за третье место. Сейчас мы по стартам видим, что на место лидеров становимся мы как двукратные чемпионы России".

Букин также отметил, что сейчас фигуристы отлично себя чувствуют. "Мы, наконец, чувствовали себя свободно. Официально можем сказать - мы вернулись в ту форму, что были. И от этого и будем отталкиваться".