Спортсменов из 35 стран пригласили на Кубок Ивана Ярыгина по борьбе

Соревнования пройдут в январе в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Спортсменам из 35 стран направлены приглашения для участия в Кубке Ивана Ярыгина по борьбе, который пройдет в Красноярске с 25 по 28 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службе губернатора региона.

Губернатор края Михаил Котюков провел рабочее совещание по подготовке турнира.

"Приглашения направлены в 35 стран. Из ряда иностранных государств уже получен отклик: идет плотная работа с 15 командами. О своем желании прилететь в Сибирь заявили и спортсмены из Южной Америки и Республики Куба. С ними также ведутся переговоры", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на данные Федерации спортивной борьбы России, озвученные на совещании. В соревнованиях в 2023 году принимало участие более 400 спортсменов из 12 государств.

В качестве волонтеров-переводчиков для иностранных делегаций будут работать студенты Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева. В дни турнира в центре Красноярска будет включена праздничная подсветка, а в середине января в аэропорту откроется тематическая выставка.

В преддверии мероприятия запланирована серия встреч молодежи с олимпийскими чемпионами, заслуженными тренерами и спортсменами Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили, а также мастер-классы. Старт продаж билетов запланирован на 25 декабря.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. В соревнованиях 2023 года принимали участие борцы из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Турции и Узбекистана.