Фигуристы Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Вторыми идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третьими - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

За прокат фигуристы получили 86,90 балла. Вторыми идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,29 балла), третьими - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).

Произвольный танец дуэты представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионатов Европы (2019, 2022), трижды - бронзовыми (2015, 2018, 2020).