В Минспорте Татарстана заявили, что Путина пригласили на церемонию открытия "Игр будущего"

Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приглашен для участия в церемонии открытия "Игр будущего" в Казани. Об этом журналистам сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Конечно, ["Игры будущего"] - большой проект. Естественно, будет приглашение, оно уже осуществлено, - сказал Леонов. - Формат пока не понятен, но на открытие планируется его (Путина - прим. ТАСС) приезд. Как обычно, на крупное спортивное мероприятие мы ждем руководство нашей страны".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.