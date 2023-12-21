В Минспорте Татарстана заявили, что призовые на Играх дружбы планируют на уровне Олимпиады

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. В Татарстане на Играх дружбы планируется сделать такие же призовые, как на Олимпиаде, сообщил журналистам министр спорта республики Владимир Леонов.

"У нас в республике мы ежегодно подписывали отдельное распоряжение кабинета министров о поддержке спортсменов, - сказал Леонов. - У нас был такой шорт-лист кандидатов - чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Сейчас мы хотим запустить подобное распоряжение, убрать Олимпийские игры, написать наши российские соревнования, международные - Игры БРИКС и Игры дружбы. Я думаю, мы найдем поддержку у правительства. Единственная дискуссия, что делать с Олимпийскими играми, потому что там выплачивали самые большие призовые. Как федеральный центр платил, мы зеркально платили в республике, не только спортсменам, но и, соответственно, тренерам. Сейчас подобное рассматривается с Играми дружбы, которые будут в Москве и Екатеринбурге, это будет финансовый аналог того, что выплачивали после Олимпийских игр".

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.