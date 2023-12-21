УАФ наказала арбитров за разговоры на русском языке во время матчей чемпионата Украины

В отношении нарушивших правила могут быть приняты меры в виде отстранения от проведения матчей

ТАСС, 21 декабря. Украинская ассоциация футбола вынесла дисциплинарные санкции арбитрам, которые использовали негосударственный язык во время матчей 15-го тура чемпионата страны. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

Арбитрам, использовавшим негосударственный язык, вынесены предупреждения.

"В случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме уполномоченного по защите государственного языка, комитет будет вынужден применять к нарушителям, кроме санкций и штрафов, предусмотренных законодательством, собственные дисциплинарные меры, в том числе в виде временного отстранения от проведения матчей и направления соответствующего заявления в комитет этики и честной игры УАФ", - подчеркнул в письме председатель комитета арбитров УАФ Лучиано Лучи.