Фигурист Алиев заявил, что подготовка к чемпионату России была контрастной

Дмитрий Алиев после короткой программы идет на третьем месте

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Подготовка Дмитрия Алиева к чемпионату России по фигурному катанию в Челябинске получилась контрастной. Об этом Алиев рассказал журналистам после выступления в короткой программе.

Алиев занял третье место в короткой программе, набрав 99,20 балла. Лидирует Владислав Дикиджи (102,70 балла), второе место занял Евгений Семененко (101,19).

"Подготовка была контрастная, я достаточно вспыльчивый. Было и тяжело, и много неудачных попыток, плохих дней. Мы искали и до сих пор ищем ключик к тому, как мне себя показать с наилучшей стороны. Сегодня это получилось, и я очень рад, что, несмотря на то, что в тренировочном процессе есть моменты, которые не получаются, мы не опускаем руки и не говорим, что пора заканчивать", - сказал Алиев.

Произвольную программу мужчины представят 22 декабря. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.