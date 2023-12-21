Шпажист Петров завоевал золото Кубка России по фехтованию

В финале представитель Киргизии победил Кирилла Гурова

ТАСС, 21 декабря. Представитель Киргизии Роман Петров стал победителем Кубка России по фехтованию в соревнованиях шпажистов. Турнир проходит на федеральной территории Сириус.

В финале Петров со счетом 15:10 победил Кирилла Гурова. Бронзовые медали завоевали Вадим Анохин и Георгий Бруев.

В пятницу на турнире пройдут командные соревнования шпажистов и шпажисток. Кубок России продлится до 25 декабря.

Петрову 32 года, он является победителем Исламских игр солидарности (2021) и бронзовым призером чемпионата Азии (2014). На Олимпийских играх 2021 года Петров выбыл на стадии 1/16 финала.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.