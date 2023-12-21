Фигурист Козловский заявил, что их прокат с Бойковой был близок к выдающемуся

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский по итогам короткой программы на чемпионате России получили 78,95 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Прокат фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в короткой программе на чемпионате России в Челябинске был близок к выдающемуся, однако случилась ошибка на риттбергере. Такое мнение журналистам высказал Козловский.

Бойкова и Козловский совершили ошибку на параллельном риттбергере. За свой прокат они получили 78,95 балла.

"Это чемпионат России, у нас уже было выступление в первой разминке. Что касается самого проката - очень обидно, так как прокат был близок к тому, чтобы быть выдающимся - самый легкий, воздушный в этом сезоне. Обидная помарка, но не думаю, что впечатление было испорчено, но досадно", - сказал Козловский.

"Поспешишь - людей насмешишь. Больше так делать не надо. Атмосфера - супер, публика в Челябинске всегда очень громкая, приветливая", - отметила Бойкова.

Также Козловский рассказал о ценности чемпионата России. "В условиях отстранения это самый главный, центральный турнир сезона. Этот турнир единственный, который дает сейчас титул, который остается на всю карьеру. Остальные являются заменителем", - сказал фигурист.

Произвольная программа в соревновании пар пройдет 23 декабря.