В Астрахани открыли шахматный клуб имени Сергея Карякина

В открытии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Шахматный клуб имени Сергея Карякина открылся в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Астрахани. Посещать занятия в клубе могут все желающие старше 6,5 лет, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"В Астрахани открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина. В открытии приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и международный гроссмейстер, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин, который выразил уверенность в том, что у региона с шахматным видом спорта большое будущее. Посещать занятия в клубе могут все желающие старше 6,5 лет по выходным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гроссмейстер также провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами региона. По данным Министерства физической культуры и спорта Астраханской области, сейчас шахматами занимается почти 6 тыс. астраханцев, в образовательных учреждениях активно развиваются профильные секции и кружки. За последние три года в Астраханской области провели 19 шахматных мероприятий, в том числе этапы Кубка России.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).