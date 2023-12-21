Фигуристы Мишина и Галлямов считают, что сумели справиться с нервами

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России в соревновании спортивных пар

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов сумели справиться с нервами во время короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Такое мнение они высказали журналистам после выступления.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России. За свой прокат они получили 83,01 балла.

"Главное достижение - мы справились со своими нервами, смогли спокойно выйти на лед и сделать все, как мы тренировали. Наш второй этап закончился достаточно давно, у нас было время восстановиться и возобновить подготовку. Мы немножко отдохнули от соревновательной обстановки и подготовились к чемпионату", - сказала Мишина.

"Мы действительно сегодня справились, довольны, тренера порадовали", - отметил Галлямов.

Спортивные пары покажут произвольные программы в субботу. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.