СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 362 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У проигравших отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).

СКА и ЦСКА встречались в текущем сезоне в третий раз. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все матчи. СКА после 41 матча набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 46 очками в 41 игре располагается на 6-й строчке Запада.

В следующем матче СКА 23 декабря на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". ЦСКА в тот же день в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".

В других матчах четверга омский "Авангард" со счетом 8:3 разгромил "Сочи", екатеринбургский "Автомобилист" победил казанский "Ак Барс" (2:1), тольяттинская "Лада" была сильнее новосибирской "Сибири" (4:1). Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:2 взял верх над астанинским "Барысом", "Локомотив" переиграл подмосковный "Витязь" (5:2), "Торпедо" одолело череповецкую "Северсталь" (3:1). Московское "Динамо" со счетом 4:3 по буллитам обыграло челябинский "Трактор" и с 60 очками после 42 матчей поднялось на первое место в общей таблице КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 42 21 4 3 1 3 10 131-101 60 2 Спартак 42 24 3 0 2 2 11 154-117 58 3 Локомотив 40 23 3 0 2 1 11 102-77 55 4 СКА 41 22 2 3 1 0 13 130-92 55 5 Торпедо 42 22 2 1 2 1 14 123-98 53 6 ЦСКА 41 19 2 1 0 2 17 119-94 46 7 Северсталь 41 15 0 3 3 4 16 127-124 43 8 Динамо Мн 39 13 4 1 2 2 17 101-100 40 9 Куньлунь РС 41 7 4 4 2 3 21 96-136 35 10 Сочи 42 11 1 2 0 4 24 106-158 32 11 Витязь 42 9 2 2 2 3 24 86-146 31