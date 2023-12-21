21 декабря, 19:02
КХЛ

СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Хоккеист СКА Василий Глотов и хоккеист ЦСКА Андрей Светлаков. Петр Ковалев/ ТАСС
Хоккеист СКА Василий Глотов и хоккеист ЦСКА Андрей Светлаков
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 362 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У проигравших отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).

СКА и ЦСКА встречались в текущем сезоне в третий раз. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все матчи. СКА после 41 матча набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 46 очками в 41 игре располагается на 6-й строчке Запада.

В следующем матче СКА 23 декабря на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". ЦСКА в тот же день в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".

В других матчах четверга омский "Авангард" со счетом 8:3 разгромил "Сочи", екатеринбургский "Автомобилист" победил казанский "Ак Барс" (2:1), тольяттинская "Лада" была сильнее новосибирской "Сибири" (4:1). Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:2 взял верх над астанинским "Барысом", "Локомотив" переиграл подмосковный "Витязь" (5:2), "Торпедо" одолело череповецкую "Северсталь" (3:1). Московское "Динамо" со счетом 4:3 по буллитам обыграло челябинский "Трактор" и с 60 очками после 42 матчей поднялось на первое место в общей таблице КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

42

21

4

3

1

3

10

131-101

60

2

Спартак

42

24

3

0

2

2

11

154-117

58

3

Локомотив

40

23

3

0

2

1

11

102-77

55

4

СКА

41

22

2

3

1

0

13

130-92

55

5

Торпедо

42

22

2

1

2

1

14

123-98

53

6

ЦСКА

41

19

2

1

0

2

17

119-94

46

7

Северсталь

41

15

0

3

3

4

16

127-124

43

8

Динамо Мн

39

13

4

1

2

2

17

101-100

40

9

Куньлунь РС

41

7

4

4

2

3

21

96-136

35

10

Сочи

42

11

1

2

0

4

24

106-158

32

11

Витязь

42

9

2

2

2

3

24

86-146

31

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Авангард

40

17

7

3

0

3

10

123-104

57

2

Металлург

41

20

3

2

3

2

11

126-104

55

3

Лада

43

18

1

3

1

8

12

107-104

53

4

Салават Юлаев

40

23

1

1

0

2

13

116-81

52

5

Ак Барс

42

19

5

0

0

2

16

112-93

50

6

Трактор

42

16

5

1

1

4

15

107-98

49

7

Автомобилист

43

14

5

3

3

2

16

98-100

49

8

Сибирь

43

12

3

4

3

4

17

100-118

45

9

Амур

41

14

1

2

5

2

17

89-104

41

10

Нефтехимик

41

12

2

1

4

4

18

91-130

38

11

Адмирал

39

7

3

2

6

3

18

81-109

33

12

Барыс

42

6

3

3

2

5

23

96-133

31

  

Теги:
КХЛ