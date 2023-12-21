СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 362 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43) и Борна Рендулич (59). У проигравших отличились Сергей Плотников (25) и Артем Барабоша (54).
СКА и ЦСКА встречались в текущем сезоне в третий раз. Команда из Санкт-Петербурга выиграла все матчи. СКА после 41 матча набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 46 очками в 41 игре располагается на 6-й строчке Запада.
В следующем матче СКА 23 декабря на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". ЦСКА в тот же день в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".
В других матчах четверга омский "Авангард" со счетом 8:3 разгромил "Сочи", екатеринбургский "Автомобилист" победил казанский "Ак Барс" (2:1), тольяттинская "Лада" была сильнее новосибирской "Сибири" (4:1). Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:2 взял верх над астанинским "Барысом", "Локомотив" переиграл подмосковный "Витязь" (5:2), "Торпедо" одолело череповецкую "Северсталь" (3:1). Московское "Динамо" со счетом 4:3 по буллитам обыграло челябинский "Трактор" и с 60 очками после 42 матчей поднялось на первое место в общей таблице КХЛ.
1
Динамо М
42
21
4
3
1
3
10
131-101
60
2
Спартак
42
24
3
0
2
2
11
154-117
58
3
Локомотив
40
23
3
0
2
1
11
102-77
55
4
СКА
41
22
2
3
1
0
13
130-92
55
5
Торпедо
42
22
2
1
2
1
14
123-98
53
6
ЦСКА
41
19
2
1
0
2
17
119-94
46
7
Северсталь
41
15
0
3
3
4
16
127-124
43
8
Динамо Мн
39
13
4
1
2
2
17
101-100
40
9
Куньлунь РС
41
7
4
4
2
3
21
96-136
35
10
Сочи
42
11
1
2
0
4
24
106-158
32
11
Витязь
42
9
2
2
2
3
24
86-146
31
1
Авангард
40
17
7
3
0
3
10
123-104
57
2
Металлург
41
20
3
2
3
2
11
126-104
55
3
Лада
43
18
1
3
1
8
12
107-104
53
4
Салават Юлаев
40
23
1
1
0
2
13
116-81
52
5
Ак Барс
42
19
5
0
0
2
16
112-93
50
6
Трактор
42
16
5
1
1
4
15
107-98
49
7
Автомобилист
43
14
5
3
3
2
16
98-100
49
8
Сибирь
43
12
3
4
3
4
17
100-118
45
9
Амур
41
14
1
2
5
2
17
89-104
41
10
Нефтехимик
41
12
2
1
4
4
18
91-130
38
11
Адмирал
39
7
3
2
6
3
18
81-109
33
12
Барыс
42
6
3
3
2
5
23
96-133
31