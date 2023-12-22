"Колорадо" одержал волевую победу над "Оттавой" в матче НХЛ. Ничушкин набрал три очка

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу "Колорадо"

ТАСС, 22 декабря. "Колорадо" обыграл "Оттаву" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Четыре шайбы в составе хозяев забросил Натан Маккиннон (3, 19, 47, 60-я минуты), еще две - Микко Рантанен (40, 48). Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился тремя результативными передачами. У гостей отличились Джош Норрис (16), Ридли Грейг (16), Джейкоб Бернард-Докер (22) и Дрэйк Батерсон (35). Нападающий Владимир Тарасенко и защитник Артем Зуб записали на свой счет по голевому пасу.

Маккиннон стал вторым автором покера в текущем сезоне. Ранее четыре шайбы в одном матче забрасывал американский нападающий "Ванкувера" Брок Бёсер - ему это удалось в октябре в матче против "Эдмонтона" (8:1).

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. На счету команды 42 очка в 33 матчах. "Оттава" с 22 очками в 28 встречах идет последней в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Колорадо" 24 декабря примет "Аризону", "Оттава" в этот же день на своем льду сыграет с "Питтсбургом".