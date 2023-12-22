Совет Федерации одобрил закон о любительском спорте и лигах

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который закрепляет понятие "любительский спорт" и дает возможность спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты.

Согласно закону, любительский спорт является частью массового спорта, направленной на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ и сборных субъектов РФ. Участие в таких соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов, говорится в сопроводительных документах. "Любительская спортивная лига - некоммерческая организация, которая создана на основе членства и основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований", - указано в документе.

Документ дает право общероссийским спортивным федерациям организовывать и проводить по соответствующему виду спорта любительские чемпионаты, разрабатывать и утверждать положения о таких чемпионатах. В частности, любительские спортивные лиги по согласованию с общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам спорта и региональными спортивными федерациями вправе участвовать в формировании единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий в регионах и муниципалитетах.

Кроме того, Олимпийскому комитету России (ОКР), Паралимпийскому комитету России (ПКР), Сурдлимпийскому комитету России (СКР), Специальной олимпиаде России дается право "осуществлять финансовое обеспечение участия иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов и (или) команд иностранных граждан в официальных физкультурных мероприятиях и официальных спортивных мероприятиях на территории РФ и за ее пределами".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.