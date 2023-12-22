Чесноков считает, что теннисист Медведев умеет неплохо играть в паре

В четверг Даниил Медведев вместе с Андреем Рублевым обыграл Стефаноса Циципаса и Григора Димитрова на выставочном турнире в Абу-Даби

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби показал, что умеет неплохо играть в паре. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

21 декабря Медведев и соотечественник Андрей Рублев, выступающие за команду "Орлы", победили грека Стефаноса Циципаса и болгарина Григора Димитрова, играющих за "Китов".

"Этот турнир - хорошая подготовка к сезону. Здорово, что там много наших игроков. Не думаю, что здесь стоит цель выигрывать в каждом матче, но здорово, что Андрей и Даниил обыграли Циципаса и Димитрова, это хорошая победа. Медведев показал, что умеет неплохо играть в паре, и этому не надо удивляться, Даниил - третья ракетка мира, он просто здорово играет", - сказал Чесноков.

Турнир завершится 23 декабря.