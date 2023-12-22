Кириленко и Кондрашин претендуют на включение в Зал славы баскетбола

В список кандидатов на включение также попал бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт

ТАСС, 22 декабря. Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Андрей Кириленко и олимпийский чемпион 1972 года в качестве тренера сборной СССР Владимир Кондрашин вошли в список претендентов на включение в Зал славы баскетбола. Об этом объявила пресс-служба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Кириленко в составе национальной команды также стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2011 года и бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне. За карьеру в НБА он один раз принял участие в Матче звезд, с московским ЦСКА он дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ. В 2012 году Кириленко был признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги.

На счету Кондрашина также бронза Олимпийских игр в Монреале, победа на чемпионате мира (1974), золото (1971), серебро (1975) и бронза (1973) чемпионатов Европы. В 2007 году он был включен в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).

В список на включение также попал бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт. Он занимал этот пост с 2006 по 2012 год, завоевал золото чемпионата Европы 2007 года, бронзу чемпионата Европы 2011 года и бронзу Олимпийских игр в Лондоне. В лист кандидатов был включен итальянский тренер Этторе Мессина, возглавлявший московский ЦСКА с 2005 по 2009 год и с 2012-й по 2014-й, который за это время шесть раз становился чемпионом России (2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014), по два раза - победителем Евролиги (2006, 2008) и Единой лиги ВТБ (2013, 2014).

Финалистов на включение в Зал славы баскетбола объявят 16 февраля 2024 года во время Матча звезд НБА в Индианаполисе (штат Индиана, США). Победители будут оглашены 6 апреля 2024 года во время "Финала четырех" баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).