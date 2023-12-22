Леонтьева и Горелкин рассказали, что не хотели "цепляться" за медали чемпионата России

Софья Леонтьева отметила, что дуэт будет расти и стремиться, чтобы попадать на пьедестал турнира

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин не стремятся "цепляться" за медали, их цель - верно занимать места на пьедестале, поскольку они только вышли из юниоров. Об этом фигуристы рассказали после выступления на чемпионате России в Челябинске.

"Мы не хотим цепляться за медали, мы хотим верно занимать места. Мы пара, которая только вышла из юниоров, при таких хороших соперниках это пока невозможно. Мы будем расти, стремиться, чтобы не цепляться за пьедестал, а попасть на него, - рассказала Леонтьева. - Мы были рады вчера, что стали третьими, впервые выступая на чемпионате России, а сегодня о местах не думали, нам было важно показать болельщикам, судьям, федерации свою произвольную программу".

"Наверное, мы долго не забудем эти эмоции, волнение и одновременно удовольствие, которое получили здесь, - отметил Горелкин. - Мы старались показать свой максимум - то, что на данный момент можем. Пока как-то так. У нас очень серьезные соперники, очень опытные - Дэвид Нарижный с Ирой Хаврониной уже выступали по мастерам, Лиза Худайбердиева с Егором Базиным, Ваня Букин с Сашей Степановой очень серьезные соперники. Нам было важно проявить по мастерам, мы стали пятыми и это важный результат".