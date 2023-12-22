Фигуристы Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду

Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третье - Ирина Хавронина и Девид Нарижный

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

По сумме двух танцев Степанова и Букин набрали 217,72 балла (86,90 балла за ритм-танец и 130,82 за произвольный). Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (204,90 балла), третье - Ирина Хавронина и Девид Нарижный (198,90).

Степановой 28 лет, Букину - 30. Дуэт является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером первенств Европы. Степанова и Букин в третий раз выиграли чемпионат страны.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.