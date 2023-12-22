В "Нефтехимике" допустили, что Якупов не сыграет до конца нынешнего сезона КХЛ

Последний раз нападающий выходил на лед 3 декабря в игре против "Ак Барса"

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Нефтехимика" Наиль Якупов, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером в 2012 году, с большой вероятностью пропустит оставшиеся матчи сезона. Об этом ТАСС сообщили в нижнекамском клубе.

Последний матч в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 30-летний Якупов сыграл 3 декабря в Казани против "Ак Барса" (0:4).

"Пока окончательные сроки восстановления непонятны. Точно понятно, что он шесть недель после операции будет ходить с кистью в лангете и восстанавливаться, - рассказал собеседник агентства. - До конца сезона он может не выздороветь и не попасть в состав. Пока нет 100-процентной информации по восстановлению, в феврале будет понятно по его заживлению, состоянию".

Воспитанник "Нефтехимика" Якупов летом подписал с клубом годичный контракт. За команду он провел 31 матч, набрал 19 очков по системе "гол+пас" (8+11). В НХЛ Якупов выступал за выбравший его на драфте лиги "Эдмонтон", а также за "Сент-Луис" и "Колорадо". После возвращения в КХЛ в 2018 году Якупов играл в СКА, "Амуре" и "Авангарде".