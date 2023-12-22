"Барселоне" грозит запрет на участие в еврокубках из-за финансовых нарушений

Сообщается, что при составлении отчета о финансах в доходы клубы были включены нерелевантные статьи

ТАСС, 22 декабря. Испанский клуб "Барселона" может быть не допущен до участия в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушений финансового фэйр-плей. Об этом сообщает германская газета Welt.

По информации источника, при составлении отчета о финансах в доходы "Барселоны" были включены нерелевантные статьи - продажа будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также доходы от других видов спорта. Источник издания из УЕФА рассказал, что рассматривается исключение "Барселоны" из континентальных соревнований на период от двух до трех лет.

Летом УЕФА уже оштрафовал "Барселону" на €500 тыс. за нарушение правил безубыточности, предусмотренных кодексом финансового фэйр-плей организации.

"Барселона" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 38 очков в 18 матчах. В Лиге чемпионов "Барселона" вышла в плей-офф. На стадии 1/8 финала команда сыграет с итальянским "Наполи".