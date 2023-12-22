Зимятов считает, что только Ванга могла ответить на вопрос об участии россиян в Играх-2026

Российские лыжники с весны 2022 года лишены возможности выступать на зарубежных стартах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ответить на вопрос об участии российских лыжников в Олимпийских играх 2026 года в Италии сейчас могли бы только предсказатели вроде Ванги. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

Российские лыжники с весны 2022 года лишены возможности выступать на зарубежных стартах, даже несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

"У всех есть надежда, но сейчас никто не скажет, сможем ли мы туда поехать, только Ванга могла сказать наверняка, - сказал Зимятов об участии россиян в ближайшей зимней Олимпиаде. - Все понимают, что чем быстрее закончится СВО, и закончится положительно - миром, тем быстрее все поменяется".

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями.