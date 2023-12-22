Едешко считает, что Кондрашин достоин включения в Зал славы баскетбола

Владимир Кондрашин воспитал много великих игроков, выиграл все титулы в мировом баскетболе, отметил олимпийский чемпион

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин воспитал многих великих игроков, поэтому достоин включения в Зал славы баскетбола. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Иван Едешко.

Ранее пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщила о внесении в список претендентов на включение в Зал славы баскетбола Кондрашина и бронзового призера Олимпийских игр Андрея Кириленко.

"По поводу Кондрашина не может быть никаких сомнений, он однозначно заслужил войти в этот зал. Он воспитал многих великих игроков, выиграл все титулы в мировом баскетболе, его команды были сильнейшими в мире. Кириленко тоже достоин, он много лет играл в НБА, был там на ведущих ролях", - сказал Едешко.

Финалистов на включение в Зал славы баскетбола объявят 16 февраля 2024 года во время Матча звезд НБА в Индианаполисе (США, штат Индиана). Победители будут названы 6 апреля 2024 года во время "Финала четырех" баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).