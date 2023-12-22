Быков отметил большой вклад Кириленко и Блатта в баскетбол

Ранее пресс-служба НБА сообщила о включении Дэвида Блатта и Андрея Кириленко в список кандидатов в Зал славы баскетбола

МОСКВА, 22 декабря. Бывший тренер сборной России Дэвид Блатт и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко внесли большой вклад в российский и мировой спорт, поэтому они заслуживают войти в Зал славы баскетбола. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 2007 года Сергей Быков.

Ранее пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщила о включении Блатта и Кириленко, а также бывшего главного тренера сборной СССР Владимира Кондрашина, приводившего команду к победе на Олимпийских играх в Мюнхене, в список кандидатов в Зал славы баскетбола.

"Все эти люди внесли большой вклад в баскетбол. Я, к сожалению, не был знаком с Кондрашиным, только по видеохронике, но если смотреть на его достижения и титулы, то, конечно, это великий человек. С Андреем я играл, и он был лидером абсолютно во всех командах, где выступал. Он много лет играл в НБА, и участвовал в Матче всех звезд лиги, это дорого стоит", - сказал Быков.

"Дэвид Блатт занимает особое место в сердцах и умах российских болельщиков, он добился с нашей сборной невероятных достижений. Но надо отметить, что он успешно работал и в других местах, поэтому его вклад в баскетбол тоже очень большой", - добавил собеседник агентства.

Финалистов на включение в Зал славы баскетбола объявят 16 февраля 2024 года во время Матча звезд НБА в Индианаполисе (штат Индиана, США). Победители будут оглашены 6 апреля 2024 года во время "Финала четырех" баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).