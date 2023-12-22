Фигурист Кондратюк остался недоволен своим прокатом на чемпионате России

По сумме двух программ спортсмен набрал 249,08 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Марк Кондратюк не очень доволен своим выступлением в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом он рассказал журналистам.

Кондратюк получил 249,08 балла по сумме двух программ.

"Я недоволен катанием, особенно в короткой программе, в произвольной было получше, я определенно боролся, но пока мне не удается откатать так, как я минимум хочу и, вроде бы, могу. По крайней мере, на тренировках это получается. Это не последний старт в жизни, и в этом сезоне, и в карьере, еще есть время продолжать работать и постараться сделать то, что я хочу", - сказал Кондратюк.

"Все было нормально до вчерашнего дня, скорее всего, это в голове, но не хочу списывать это на внешние факторы, сам виноват. Вчера это был тотальный вирус, который поразил в большинстве мужское одиночное катание. Были индивиды, которым удалось хорошо прокатать и удивить публику, но в общей массе не сложилось. После каждого старта я ищу какие-то моменты, пытаюсь их исправлять, после короткой программы я сделал определенные выводы и идеи. Возможно, мне это как-то поможет, но глобально вопрос не в подготовке, что-то происходит на старте, потому что приезжаю я нормально, все получается", - добавил фигурист.

Кондратюку 20 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Фигурист в прошедшем сезоне выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине, а также чемпионаты России и Европы.