Фигурист Мозалев сообщил, что думал сняться с чемпионата России из-за травмы копчика

Спортсмен отметил, что у него сильно заболел копчик во время утренней тренировки

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев думал сняться с чемпионата России в Челябинске из-за травмы, полученной в результате падения в короткой программе днем ранее. Об этом он сообщил журналистам после проката.

Мозалев не смог войти в призовую тройку чемпионата страны.

"Сегодня утром вышел на тренировку, и очень сильно забоел копчик - я так понимаю, что это после вчерашнего падения. Вечером ничего не болело, но на разминке я даже не смог нормально потренироваться, покатался под музыку и понял, не могу, и вышел со льда. Пошли мысли, катать или нет, думал об этом вплоть до шестой минуты разминки, но собрался с мыслями".

После этапа Гран-при в Самаре Мозалев переболел вирусным заболеванием: "Это тоже сказалось, поэтому так тяжело ехалось. Прыжки более-менее удались, кроме акселя, но главное, что я сумел более-менее собраться".

Подводя итоги года, Мозалев отметил: "Не скажу, что он легким был, были свои трудности. Я готовился половину сезона к чемпионату России, этапы Гран-при были проверочными стартами к нему. Готовился в полную силу, был уверен, готов, но после Самары заболел и это очень сильно сбило, форма потерялась. Тут не угадаешь".