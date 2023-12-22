Еремин признался, что хотел бы видеть больше россиян в Зале славы баскетбола

Ранее пресс-служба НБА сообщила о включении Владимира Кондрашина и Андрея Кириленко в список претендентов на попадание в Зал славы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин и бронзоый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко достойны войти в Зал славы баскетбола. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1983 года, двукратный чемпион Европы, бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин.

Ранее пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщила о включении Кондрашина и Кириленко в список претендентов на попадание в Зал славы.

"Владимир Петрович в свое время был передовым тренером. При нем сборная СССР выиграла все главные титулы. Кириленко был одним из ведущих игроков в самой сильной лиге мира и за сборную он выигрывал награды. Отличный выбор, но я хотел бы видеть больше россиян в Зале славы", - сказал Еремин.

Финалистов на включение в Зал славы баскетбола объявят 16 февраля 2024 года во время Матча звезд НБА в Индианаполисе (США, штат Индиана). Победители будут названы 6 апреля 2024 года во время "Финала четырех" баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).