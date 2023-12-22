Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Второе место занял Владислав Дикиджи, третье - Петр Гуменник

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко стал победителем чемпионата России в мужском одиночном катании. Соревнования проходят в Челябинске.

Победитель набрал 294,75 балла по сумме двух программ (101,19 балла за короткую программу + 193,56 балла за произвольную программу). Второе место занял Владислав Дикиджи (293,74; 102,70 + 191,04). Третьим стал Петр Гуменник (292,42; 91,84 + 200,58).

Семененко 20 лет, он выиграл чемпионат России во второй раз подряд. Он также является победителем командного чемпионата мира 2021 года, чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).

В пятницу короткую программу покажут женщины, в субботу произвольные прокаты продемонстрируют пары и женщины. Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.