Томаш Амарал стал новым спортивным директором футбольного клуба "Спартак"

Португалец приступит к работе 1 января

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Португалец Томаш Амарал назначен на должность спортивного директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Специалист приступит к работе в столичном клубе с 1 января 2024 года. Бывший спортивный директор "Спартака" британец Пол Эшуорт займет пост технического директора клуба.

"Рад стать частью такого большого клуба, - отметил Амарал. - Знаю, что "Спартак" - по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой, а игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал. Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках, но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране".

На протяжении последних 4,5 лет Амарал занимал должность старшего скаута португальской "Бенфики". Ранее работал ассистентом главного тренера в португальских "Фаренсе" и "Браге", а также скаутом в испанских "Гранаде", "Эйбаре" и "Вальядолиде".

"Спартак" после 18 туров набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.