Патрушев надеется, что МОК станет сильнее и не будет поддаваться давлению

Секретарь Совбеза РФ выступил на праздновании 100-летия отечественного волейбола

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сборные России по волейболу смогут завоевать много золотых медалей, если Международный олимпийский комитет (МОК) не будет поддаваться давлению в вопросе допуска российских спортсменов и станет сильнее. Такое мнение журналистам на праздновании 100-летия отечественного волейбола выказал секретарь Совета безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) отстранили от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны.

"Хочу отметить, что наш праздник приобрел государственное значение, - сказал Патрушев. - 12 апреля президент подписал указ о праздновании 100-летия отечественного волейбола. Этот указ дал еще один мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта. А заслуги у волейбола очень серьезные. Давайте вспомним, что 71 золотая медаль завоевана нашими волейболистами на мировых соревнованиях, европейского уровня. Такого достижения не имеет ни один игровой вид спорта в нашей стране. У нас будет еще больше золотых медалей, как только Международный олимпийский комитет не будет слабым, а станет сильнее. И не будет поддаваться давлению, которое на него оказывается. Это совершенно точно. Потому что те наши спортсмены, которые занимаются волейболом, обладают очень сильным потенциалом и мало кто в мире может с ними сравниться".

"Мы совершенствуем нашу материальную базу, - отметил Патрушев. - Вы знаете и сегодня еще получите информацию, сколько уже сделано, чтобы наши спортсмены занимались в комфортных условиях. Это привлекает все больше и больше тех, кто хочет заниматься этим видом спорта. Сегодня уже 2 млн 400 тыс. человек уже занимаются волейболом. И будет, конечно, больше. В этом огромная заслуга наших ветеранов, которые присутствуют в этом зале и которые в свое время дали очень мощный толчок тому, чтобы этот вид спорта был одним из самых мощных в нашей стране".

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.