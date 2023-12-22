Фигурист Дикиджи не ожидал, что выиграет серебряную медаль чемпионата России

Владислав Дикиджи занял второе место на чемпионате России в мужском одиночном катании, набрав 293,74 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи не ожидал, что сможет завоевать серебряную медаль чемпионата России в мужском одиночном катании, но убедился в том, что если много работать, то обязательно будет результат. Об этом Дикиджи рассказал после выступления на турнире в Челябинске.

Дикиджи занял второе место, набрав 293,74 балла. Победителем стал Евгений Семененко (294,75), третьим - Петр Гуменник (292,42).

"До сих пор очень волнительно, я очень рад, что так вышло. В прокате, конечно, не все удалось, но я доволен, - рассказал Дикиджи. - Если ты работаешь, если пашешь, обязательно будет результат, и, если бы мне это родители вбили в голову раньше, может, это получилось бы пораньше. За последние три-четыре соревнования я понял, что работа очень влияет на результат, нужно работать все сильнее и сильнее. Но честно скажу - результат для меня неожиданный".

"Я согласен с "диванным экспертами" - компоненты пока так себе, и из-за волнения я пока ничего не могу с этим сделать", - ответил Дикиджи на вопрос о невысоких компонентах.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.