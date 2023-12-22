Фигуристка Хромых сообщила, что намерена кататься долго и успешно

Майя Хромых почти два сезона не выступала из-за проблем со здоровьем

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых намерена кататься долго и успешно, хотя после возвращения на лед допускала мысли о завершении карьеры. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России.

Хромых почти два сезона не выступала из-за проблем со здоровьем. За прокат короткой программы фигуристка получила 68,40 балла.

"У меня не первые трудности, я привыкла с ними справляться не без помощи тренеров, родителей и друзей. Было непросто, но что-то получилось, - рассказала Хромых. - Мысли закончить возникали часто, и в этом сезоне, но я терпела, ждала и верила, мне кажется, если я сейчас перетерплю, дальше буду долго кататься и более удачно, я этого хочу".

"Работаем как обычно, но нагрузки в каких-то моментах дают полегче - стало тяжелее кататься, чем раньше. А когда опускаются руки, Этери Георгиевна умеет подсказать, подстегнуть в ее стиле - у нее это хорошо получается в самом хорошем смысле этого слова", - отметила фигуристка.

В пятницу женщины покажут на чемпионате России короткую программу, в субботу - произвольную. Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.