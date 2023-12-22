Фигурист Гуменник остался доволен своим прокатом на чемпионате России

Петр Гуменник занял третье место на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник остался доволен своим прокатом на турнире. Об этом Гуменник рассказал журналистам после выступления.

Гуменник набрал 292,42 балла по итогам двух прокатов. Победителем стал Евгений Семененко (294,75), второе место занял Владислав Дикиджи (293,74).

"Я доволен, в прошлом году выиграл короткую программу, в этом - произвольную. Осталось победить по сумме. Можно было откатать лучше, но в целом я доволен. Есть чувство неполного удовлетворения, но в следующий раз выйду злым, у меня будет мотивация и вдохновение, чтобы выиграть", - сказал Гуменник.

Также Гуменник вспомнил свои лучшие моменты в 2023 году. "Вспомнилось, что в этом году я выиграл финал Гран при, выиграл в рейтинге, закончил первый курс. И сейчас 200 баллов набрал в произвольной. Это лучшие моменты года для меня", - отметил фигурист.

Гуменнику 21 год, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018). Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в прошлом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.