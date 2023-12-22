Семененко: четверной аксель в теории может выполнить каждый призер чемпионата России

Первым и единственным фигуристом, безошибочно выполнившим четверной аксель на соревнованиях, является американец Илья Малинин

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко считает, что четверной аксель в теории может выполнять каждый призер национального чемпионата, но это требует огромной подготовки. Об этом он рассказал журналистам после победы на чемпионате России в Челябинске.

Первым и единственным фигуристом, безошибочно выполнившим четверной аксель на соревнованиях, является американец Илья Малинин.

"Замахнуться можно на многие элементы, но я придерживался своей поставленной цели. Каждый из нас в теории может выполнить элемент, но он требует огромной подготовки. Этот элемент пока не выгоден, риск травмы велик, не каждый спортсмен на это пойдет", - сказал Семененко.

Семененко 20 лет, он выиграл чемпионат России во второй раз подряд. Он также является победителем командного чемпионата мира 2021 года, чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).