Фигуристка Синицына удивлена высокими оценками за короткую программу на чемпионате России

Ксения Синицына по итогам короткой программы набрала 75,21 балла

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Синицына была шокирована высокими баллами за прокат короткой программы, хотя и старалась все сделать на максимум на чемпионате России, проходящем в Челябинске. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

За прокат Синицына получила 75,21 балла.

"Я стараюсь сделать свой максимум - все получилось, точнее - почти все. Старалась додержать все обороты, я довольна, но шокирована своими баллами - это большая сумма, не у каждого получается", - сказала Синицына.

"Самая большая задача - откатать программу, а главная цель - попасть в сборную страны", - добавила фигуристка.

В пятницу женщины покажут на чемпионате России короткую программу, в субботу - произвольную. Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.