Шахматный турнир "Аэрофлот опен" пройдет в Москве в марте 2024 года

Призовой фонд главного соревнования составит 15 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Турнир "Аэрофлот опен" пр шахматам состоится в начале марта 2024 года в московском отеле The Carlton. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

В программе фестиваля запланированы открытый турнир для игроков с рейтингом Международной шахматной федерации выше 2 300 и этап детского Кубка России, в котором будут соревноваться спортсмены не старше 15 лет.

"Под конец года у нас прекрасная новость: компания "Аэрофлот" сделала замечательный подарок нашим шахматистам разных возрастных категорий, включая детей, - сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. - Знаменитый международный турнир, имеющий давнюю традицию, возобновляется, и за это спасибо нашим партнерам".

"Поддержка спорта - один из приоритетов социальной политики нашей авиакомпании, - отметил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. - Это касается не только внешних спонсорских проектов, но и программ корпоративного спорта. Сотрудники авиакомпании создали шахматный клуб и регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня. Мы рады возродить легендарный шахматный фестиваль под эгидой "Аэрофлота" и желаем всем участникам удачных партий и новых достижений!"

Торжественная церемония открытия запланирована на 2 марта. Игровые дни: 3-7 марта. Призовой фонд главного соревнования составит 15 млн рублей, из которых победитель получит 3 млн. В детском турнире призовой фонд составит 1 млн рублей.

Турнир проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Проведение соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.