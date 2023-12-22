Матыцин считает, что волейбол является хорошим примером для многих видов спорта в России

По словам министра спорта РФ, волейбол продолжает развивать свою систему

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Волейбол является хорошим примером для развития других видов спорта в России. Такое мнение журналистам на праздновании 100-летия отечественного волейбола высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Волейбол - хороший пример для многих видов спорта, в том числе командных. Повторить успех российского волейбола очень сложно, был момент, когда мужская и женская сборные стали олимпийскими чемпионами. Кто-то может попробовать повторить, но это, скорее всего, будут только российские команды", - отметил Матыцин.

"Важно, что, несмотря на санкционный период, волейбол продолжает созидать, развивать свою систему. В том числе через производство отечественной экипировки, мячей, обуви. Фундамент российского волейбола является гарантом будущего", - добавил министр спорта РФ.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола и Европейская конфедерация волейбола отстранили от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны.