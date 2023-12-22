В Федерации компьютерного спорта России заявили, что следуют всем поручениям Путина

19 декабря президент России поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России следует всем поручениям президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Безусловно, мы следуем всем поручениям президента РФ. Мы уже давно тщательно отбираем игры, которые впоследствии становятся видами программы на наших турнирах. У нас на турнирах нет игр, содержащих вредоносный контент. В случае с киберспортом мы и так уже выполняем все, что говорится в поручении", - отметил Смит.

19 декабря президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ.