Мишин рад, что причастен к победе фигуристов Петербурга на чемпионате России

Победителем чемпионата России в Челябинске стал ученик Татьяны и Алексея Мишиных Евгений Семененко

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рад оказаться причастным к тому, что все призеры чемпионата России в мужском одиночном катании представляют Санкт-Петербург. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я и моя супруга Татьяна - исконные питерцы, и нам очень радостно, что в какой-то степени результаты и нашей работы вылились в то, что пьедестал почета чемпионата заняли петербургские спортсмены. Я поздравляю их, всю федерацию и болельщиков тоже", - сказал Мишин.

Победителем чемпионата России в Челябинске стал ученик Татьяны и Алексея Мишиных Евгений Семененко, второе место занял Владислав Дикиджи, который тренируется у ученика Мишина Олега Татаурова. Третьим стал Петр Гуменник, воспитанник Вероники Дайнеко.