Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России

Второй идет Аделия Петросян, третье место занимает Софья Муравьева

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на чемпионате России. Соревнования проходят в Челябинске.

За прокат фигуристка получила 81,85 балла. Второй идет Аделия Петросян (79,06). Третье место занимает Софья Муравьева (78,33).

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).

Произвольную программу женщины представят 23 декабря. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.