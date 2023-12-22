Фигуристка Горбачева сообщила, что подготовка к чемпионату России была непростой

Алина Горбачева получила 72,09 балла по итогам короткой программы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Подготовка к чемпионату России по фигурному катанию в Челябинске получилась эмоционально непростой для Алины Горбачевой. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Горбачева получила 72,09 балла за исполнение короткой программы.

"Болела несколько раз перед чемпионатом России, но несильно. Было много сложных моментов в эмоциональном плане, стало сложнее на тренировках, все было не самым лучшим образом. На прокате немножко неуверенно пошла в слайд, потеряла равновесие, коснулась руками льда и получила дедакшн (снижение баллов - прим. ТАСС). Этот слайд в дорожке - получила минусы, а это большая потеря баллов, из-за этого ощущения сильно ухудшились, но за прыжковые элементы рада", - сказала Горбачева.

"Дорожка меня разочаровала очень сильно, с ней проблем, когда я ее выучила, на соревнованиях не было. Я всегда довольно хорошо и уверенно ее делала, не было мысли, что это может перерасти в дедакшн. Обсудим с тренером, что делать дальше", - добавила фигуристка.

Горбачевой 16 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На дебютном чемпионате России она заняла девятое место.