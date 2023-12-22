Фигуристка Муравьева осталась недовольна короткой программой на чемпионате России

Спортсменка заняла третье место по итогам короткой программы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Софья Муравьева довольна тем, что у нее получился тройной аксель в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, однако осталась недовольна прокатом в целом. Об этом она рассказала журналистам.

Муравьева набрала 78,33 балла и заняла третье место по итогам короткой программы.

"Спасибо всем большое за поддержку. Я рада, что у меня получился тройной аксель. Прокатом я недовольна, будем работать - дорогу осилит идущий", - сказала Муравьева.

"Это, видимо, мое проклятье - на втором чемпионате России подряд у меня ошибки на дорожке. Наверное, поспешила, отдала всю себя, так бывает. Что касается произвольной программы, то я буду смотреть тренировки, по ним решать, какой контент, все увидите на соревнованиях", - добавила фигуристка.

Произвольную программу фигуристки представят 23 декабря.