Произвольную программу на чемпионате России фигуристки представят 23 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева планирует исполнить четверной прыжок в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Валиева лидирует после короткой программы, набрав 81,85 балла. Второй идет Аделия Петросян (79,06 балла). Третье место занимает Софья Муравьева (78,33).

"Завтра буду смотреть по программе. В планах - сделать четверной [прыжок]", - сказала Валиева.

"В короткой программе надо работать над подачей, над прыжками. Соню Муравьеву хочу поздравить с тем, что она сделала тройной аксель. У большинства цель - катать чисто и катать с тройным акселем", - добавила она.

Произвольную программу на чемпионате России фигуристки представят 23 декабря.