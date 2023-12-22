Бестемьянова считает, что фигурист Дикиджи стал открытием сезона

Владислав Дикиджи занял второе место на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи стал настоящим открытием сезона. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Дикиджи набрал 293,74 балла по сумме двух программ. Победителем стал Евгений Семененко (294,75 балла), тройку лидеров замкнул Петр Гуменник (292,42).

"У мужчин прекрасно катался Петр Гуменник, однако он показал, что из-за не самого удачного выступления в короткой программе трудно рассчитывать на победу. Хочу поздравить Евгения Семененко, он отлично выступил, на мой взгляд, он достоин был вчера выиграть короткую программу, мне кажется, он был лучше Дикиджи. А Дикиджи - это настоящее открытие сезона, он выступал стабильно весь сезон", - сказала Бестемьянова.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.