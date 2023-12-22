Бестемьянова считает трагичной ошибку фигуристки Муравьевой на чемпионате России

Муравьева исполнила тройной аксель, но ошиблась на дорожке шагов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева исполняла самый сложный набор элементов в короткой программе на чемпионате России в Челябинске, однако допустила одну трагичную ошибку на дорожке шагов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Муравьева набрала 78,33 балла и заняла третье место по итогам короткой программы. Первое место заняла Камила Валиева (81,85 балла), второй идет Аделия Петросян (79,06).

"У девочек очень много было хороших программ. Мне очень понравилась Валиева, ее катание не может оставлять равнодушным. Здорово каталась Аделия Петросян, и нельзя не отметить Софью Муравьеву. Она сегодня прыгала тройной аксель, но совершила трагичную ошибку на дорожке, а так ее контент был самый трудный сегодня", - сказала Бестемьянова.

Произвольную программу женщины представят 23 декабря. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.