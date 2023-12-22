"Манчестер Сити" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Английский клуб в финале обыграл бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0

ТАСС, 22 декабря. Английский "Манчестер Сити" обыграл бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0 в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Саудовской Аравии.

На 40-й секунде матча отличился нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес, гол стал самым быстрым в истории клубных чемпионатов мира. Защитник "Флуминенсе" Нино на 27-й минуте отправил мяч в свои ворота. На 72-й минуте полузащитник Фил Фоден увеличил преимущество "Манчестер Сити", на 88-й минуте Альварес установил окончательный счет в матче.

В игре за третье место египетский "Аль-Ахли" победил японский клуб "Урава Ред Даймондс" со счетом 4:2.

"Манчестер Сити" впервые выиграл клубный чемпионат мира. Рекордсменом по победам в турнире является испанский "Реал", на счету которого пять титулов. Из английских команд ранее побеждали "Манчестер Юнайтед" (2008), "Ливерпуль" (2019) и "Челси" (2021).

Клубный чемпионат мира в нынешнем виде на постоянной основе проводится с 2005 года, первый турнир в таком формате состоялся в 2000 году. С 1960 по 2004 год проводился Межконтинентальный кубок, в котором встречались победители европейской Лиги чемпионов и южноамериканского Кубка Либертадорес. В клубном чемпионате мира принимают участие семь команд - победители шести самых престижных континентальных клубных турниров, а также чемпион страны, которая является хозяйкой соревнований. С 2025 года турнир будет проходить раз в четыре года и с участием 32 команд.