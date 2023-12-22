"Перестал бояться летать". В Москве прошла премьера ледового шоу Навки

Шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" пройдет в Москве с 22 декабря по 7 января

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьера шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Вечера на хуторе" состоялась в Москве. Произведение Николая Гоголя, которое рассказывает историю любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане, впервые было использовано в качестве основной темы для ледовой постановки.

Площадкой проведения стала арена "Мегаспорт", она будет принимать зрителей шоу до 7 января.

В спектакле участвуют несколько титулованных фигуристов. Основные роли Оксаны и Вакулы исполнили чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Солохи и Черта - призеры чемпионата мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

В образе Одарки в премьерном спектакле выступила олимпийская чемпионка Анна Щербакова - она приняла участие в пяти номерах, во время которых исполнила несколько прыжковых элементов. Эту роль будет исполнять еще одна действующая фигуристка - Камила Валиева. К труппе она присоединится позже, сейчас олимпийская чемпионка в командном турнире находится на соревнованиях - параллельно с шоу на чемпионате России проходила короткая программа, после которой Валиева захватила лидерство.

Чудо на льду

Навка исполняет роль Екатерины II, в нескольких представлениях ее будет подменять олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова.

"Свершилось. Сегодня вы были первыми зрителями, которые увидели эту невероятную, такую волшебную сказку, - сказала Навка после окончания представления шоу. - Хочу поблагодарить огромную невероятную команду, которая сотворила это чудо".

"Желаю всем любви, добра, мира, чтобы мы как можно чаще говорили друг другу ласковые и нежные слова, дарили объятия, ценили каждый день и верили, что любовью и добром можно победить любые невзгоды", - добавила она.

В постановке также были задействованы акробаты, балет на льду, шоу дополнялось масштабными мультимедийными инсталляциями.

"Премьера получилась удачной и яркой, - сказал Кацалапов. - Самое главное, что мы и зрители поймали одинаковое настроение, что чувствовалось во время всего спектакля".

"Как вы могли видеть, во время шоу я часто летаю надо льдом, и я очень боялся этих полетов, но все равно шел на риск ради красоты, - отметил он. - И сегодня на репетиции так случилось, что мне необходимо было совершать полет не один раз, а пять или шесть. И в один момент я просто перестал бояться этих полетов, тогда я и понял, что все пройдет круто".