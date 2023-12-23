"Филадельфия" уступила "Детройту" в матче НХЛ. Замула набрал 2 очка

Встреча завершилась победой "Детройта" в серии буллитов со счетом 7:6

ТАСС, 23 декабря. "Детройт" обыграл "Филадельфию" в серии буллитов со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Патрик Кейн (5-я, 9-я минуты), Даниэль Спронг (16), Джей Ти Комфер (16), Шейн Гостисбер (20) и Дилан Ларкин (56). У "Филадельфии" отличились Бобби Бринк (10), Шон Кутюрье (24), Морган Фрост (25), Гарнет Хэтэуэй (46), Скотт Лоутон (54) и Оуэн Типпетт (55). Две голевые передачи отдал российский защитник Егор Замула.

"Детройт" прервал серию из четырех поражений, команда идет на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 36 очками в 33 матчах. "Филадельфия" занимает второе место в Столичном дивизионе с 40 очками в 33 встречах.

В следующем матче "Детройт" 24 декабря на выезде сыграет с "Нью-Джерси". "Филадельфия" 29 декабря в гостях встретится с "Ванкувером".

В других матчах игрового дня "Эдмонтон" в гостях одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:3), "Виннипег" дома победил "Бостон" (5:1), "Монреаль" в гостях оказался сильнее "Чикаго" (5:2).