Мележиков считает, что Эшуорт покинет "Спартак" в конце сезона

Специалист был переведен на должность технического директора

ТАСС, 23 декабря. Перевод англичанина Пола Эшуорта на должность технического директора московского футбольного клуба "Спартак" является признаком того, что он покинет красно-белых в конце текущего сезона. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

22 декабря португалец Томаш Амарал был назначен на должность спортивного директора, которую ранее занимал Эшуорт.

"Для меня все предсказуемо, - сказал Мележиков. - Если "Спартак", точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений. Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально. Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность - и фактически остается без функций".

"При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора. А новый спортивный директор начнет работу сразу, и, как говорится, с ходу и без вмешательства "нового" технического директора - фактически с нуля. Нечего передавать, к сожалению. И я остаюсь при своем мнении - новый спортивный директор будет в "Спартаке" исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом", - добавил Мележиков.

"Спартак" после 18 туров набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.