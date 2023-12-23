"Пари НН" арендовал у "Локомотива" футболиста Марадишвили

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" арендовал у московского "Локомотива" полузащитника Константина Марадишвили. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Марадишвили 23 года, он перешел в "Локомотив" из ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей в Мир - Российской премьер-лиге и забил 1 гол.

"Локомотив" после 19 туров набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Пари НН" с 24 очками располагается на 9-й строчке.